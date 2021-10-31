رياضة

بعد تسارع دقات قلبه... نقل اغويرو الى المستشفى

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:00
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اجرى مدرب فريق برشلونة الاسباني تبديلاً اضطرارياً حيث اخرج اللاعب الارجنتيني سيرجيو اغويرو بعد أن شعر بتوعك والم حول قلبه في اللقاء الذي يخوضه البلوغرانا امام فريق الافيس ضمن منافسات الجولة العاشرة خلال فعاليات بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم " الليغا ".


وسرعان ما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوراً لمغادرة سيرجيو اغويرو لملعب الكامب نو في سيارة اسعاف بعد تسارع دقات قلبه اثناء فحصه من قبل طبيب الفريق الكاتالوني، حيث ان معدل نبضات قلبه كانت أعلى من المُعدل الطبيعي، لكنه بخير الآن في المُستشفى..
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