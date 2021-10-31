رياضة

فتاة روسية تلاحق لاعبا إيرانيا قضائيًا ليعترف بمولودتها

Lebanon 24
31-10-2021 | 15:00
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أنجبت فتاة تدعى عالية من قازان في أيار من هذا العام ابنة، كما تدعي، من لاعب كرة القدم في زينيت سردار آزمون ورفعت دعوى قضائية ضده طلبًا لدفع نفقة الطفلة.

ويبدو أن الإيراني لم يعترف بالأبوة بعد حسب ما نشر موقع "سبورت إكسبرس" الروسي، رغم أنه أرسل للفتاة 12 ألف روبل شهريًا (وهذا قريب من تكلفة المعيشة لطفل في روسيا). ولجأت عالية إلى مكاتب المحاماة وتريد أن يتعرف آزمون على الطفل، وأن يدفع أيضًا نفقة أكبر، وهي ما يقارب 25٪ من راتب اللاعب في زينيت، حيث يتلقى حوالي 3 ملايين يورو سنويًا، لذلك ستتمكن الفتاة من المطالبة بـ 750 ألف يورو.
 
وتبقى هوية الفتاة طي الكتمان، ومن المعروف فقط أنها تعيش في قازان، وأعرب محاميها، أندريه ديميترييف، أنه مستعد لمناقشة موضوع المحاكمة علنًا مع آزمون.

والتقى سردار بالفتاة قبل فترة وجيزة من انتقاله إلى زينيت في شباط 2019، واستمرت علاقتهما حتى ربيع 2021.
 
 
لماذا يخفي آزمون العلاقة؟

كان لأزمون أيضًا علاقة أخفاها أيضًا في كازان ، قبل انضمامه إلى زينيت في عام 2017 ، وطوال حياته المهنية، لم يظهر سردار علنًا مع الفتيات، ولم ينشر صورًا على الشبكات الاجتماعية بصحبة نساء من خارج العائلة. هذا يرجع إلى خصوصيات إيران، حيث يعتبر الجنس خارج نطاق الزواج غير قانوني.

ويعتبر آزمون أكثر الرياضيين شعبية في إيران، لذلك يجب أن يحافظ على صورة عامة للشخص الذي يحترم هذه القواعد، وتشكل قصة الطفلة في قازان بالنسبة لسردار ضربة حقيقية لصورته.

ويجيد سردار اللعب في مركز الهجوم أو الجناح مع منتخب إيران الوطني و نادي زينيت سانت بطرسبرغ لكرة القدم في الدوري الروسي الممتاز، وبدأ سردار نشأته الاحترافية في روسيا مع نادي روبن كازان عام 2013 قادمًا من ناجي سباهان الإيراني، ومن ثم انتقل إلى زينيت عام 2019.
المصدر: سبوتنيك
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