رياضة

أتلتيكو مدريد يدخل المربع الذهبي

Lebanon 24
31-10-2021 | 17:00
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تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال بيتيس (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو التسجيل لفريق أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.
بينما جاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض سجله الأرجنتيني جيرمان بيزيلا مدافع فريق ريال بيتيس خطأ في مرماه، عند الدقيقة 63، ومن ثم اختتم البرتغالي جواو فيليكس ثلاثية "الروخي بلانكوس" بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى على  ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.
وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 22 نقطة (حصدها من 11 مباراة)، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، تعرض ريال بيتيس للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة رايو فاليكانو السادس برصيد 19 نقطة، أمام ضيفه سيلتا فيغو الرابع عشر برصيد 10 نقاط.
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