رياضة

برشلونة يعلن إصابة بيكيه

Lebanon 24
01-11-2021 | 00:00
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أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه يعاني من إصابة في ربلة الساق ستبعده على الأقل عن مواجهة فريقه ضد ديناكو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، الثلثاء المقبل.

وخرج بيكيه من الملعب وهو يعرج في المباراة ضد ألافيس (1-1) في الدقيقة 70.

وكان النادي الكاتالوني أعلن في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له أن قلب دفاعه يعاني من الآم في ربلة الساق اليمنى قبل ان تكشف الفحوصات التي خضع لها صباح الاحد الاصابة.

ولم يكشف برشلونة عن فترة غياب بيكيه عن الملاعب، لكن المدافع البالغ من العمر 34 عاما سيغيب على الأقل عن المباراة ضد دينامو كييف خارج ملعبه في مباراة مصيرية لفريقه في السباق نحو بلوغ الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية الأهم.

ويعاني برشلونة في الدوري، حيث حصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات، علماً أنه اقال مدربه الهولندي رونالد كومان منتصف الاسبوع الحالي وعين بدلاً منه بشكل موقت سيرجي بارجوان.
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