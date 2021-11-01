رياضة

ميسي: أتمنى العودة إلى برشلونة

Lebanon 24
01-11-2021 | 03:00
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أجرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مقابلة صحفية مع "سبورت" الإسبانية، وذلك بعد شهرين من وصوله إلى فريق باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "سبورت" عبر موقعها الإلكتروني أن ميسي تحدث معهم على مدار نصف ساعة عن الفترة التي قضاها في برشلونة وذكرياته عن الكامب نو، وعلاقته بزملائه في الفريق.

كذلك تحدث ميسي عن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وأمانيه في المستقبل، كما تطرق للحديث عن باريس سان جيرمان حيث أشاد بالنادي الفرنسي، وكشف عن احتمالات فوزهم بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أيضًا أن ميسي تحدث عن كيف تغيرت حياته اليومية، ويتكهن بما سيعنيه فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.
 
ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية منذ قليل جزءً من الحوار، حيث سُئل عما إذا كان يرغب في العودة إلى برشلونة ورد قائلًا: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في أن أكون قادرًا على مساعدة النادي فيما يمكن أن يكون مفيدًا ويمكنني إضافة ومساعدة النادي ليكون جيدًا".

وأضاف: "أود أن أكون سكرتيرًا فنيًا في وقت ما (وظيفة إدارية)، لا أعرف ما إذا كان سيكون في برشلونة أم لا، أو إذا سيكون على خلاف ذلك".

وواصل: "إذا كان هناك احتمال لذلك، فأود أن أعود وأساهم مرة أخرى بكل ما في وسعي، لأن هذا هو النادي الذي أحبه وأحب أن يستمر في كونه جيدًا، وأن يستمر في النمو وفي كونه واحدًا من الأفضل في العالم".
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