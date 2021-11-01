رياضة

بعد إقالته من برشلونة... كومان يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستحقاته المالية

Lebanon 24
01-11-2021 | 06:00
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اتخذ رونالد كومان، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، قرارًا حاسمًا بشأن مستحقاته المالية لدى النادي الكتالوني، بعد إقالته من منصبه.

وكان خوان لابورتا ومجلس إدارة برشلونة، قرروا بعد الهزيمة 1-0 أمام رايو فاليكانو يوم الأربعاء الماضي، إقالة كومان من منصبه.

الآن، وفقًا لتقرير في صحيفة "سبورت" الإسبانية، يأتي وقت تسوية ما يدين به برشلونة لكومان بعد الإقالة.

في هذه اللحظة، يدين برشلونة لكومان بمبلغ 12 مليون يورو، ووفقًا لمصادر مقربة من المدرب الهولندي، كومان لا ينوي التنازل عن سنت واحد من مستحقاته.
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