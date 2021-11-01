هازارد يرفض اقتراح ريال مدريد... ما هي وجهته المقبلة؟





وارتبط أكثر من لاعب في ريال مدريد، بإمكانية الرحيل عن صفوف الملكي، وعلى رأسهم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، في ظل معاناته مع المرينجي مُنذ الانتقال إلى الفريق.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن نيوكاسل يونايتد عرض على ريال مدريد 50 ليون يورو، من أجل التعاقد مع هازارد.



وعانى هازارد من أكثر من إصابة على مستوى الكاحل مُنذ الانتقال إلى ريال مدريد قبل ثلاثة أعوام في 2019 قادمًا من تشيلسي وبالكاد خاض مباريات مع الملكي. ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كان قد أبدى موافقته على بيع إيدين هازارد، في نافذة الانتقالات القادمة.وارتبط أكثر من لاعب في ريال مدريد، بإمكانية الرحيل عن صفوف الملكي، وعلى رأسهم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، في ظل معاناته مع المرينجي مُنذ الانتقال إلى الفريق.وكانت تقارير صحفية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن نيوكاسل يونايتد عرض على ريال مدريد 50 ليون يورو، من أجل التعاقد مع هازارد.وعانى هازارد من أكثر من إصابة على مستوى الكاحل مُنذ الانتقال إلى ريال مدريد قبل ثلاثة أعوام في 2019 قادمًا من تشيلسي وبالكاد خاض مباريات مع الملكي.

وحسب صحيفة "elnacional" الإسبانية، فإن بيريز كان قد وافق بالفعل على بيع هازارد إلى نيوكاسل، خاصة وأن البلجيكي خرج من حسابات مدرب الفريق الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي يُهمش هازارد بالفعل خلال الفترة الماضية، رغم تعافي البلجيكي من الإصابة، ويفضل عليه ماركو أسينسيو، رودريجو جوس، وفينيسيوس جونيور.



وقالت الصحيفة إن هازارد رفض بشكل قاطع الانتقال إلى صفوف نيوكاسل، وأبلغ بيريز أنه لا يزال حريصًا على البقاء في ريال مدريد.



وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هازارد لن يكون لديه مانع في مغادرة ريال مدريد، ولكن سيكون لديه وجهة واحدة فقط، حيث لن يمانع العودة إلى صفوف تشيلسي مرة أخرى.

تقارير صحفية ذكرت من قبل، أن رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، يريد إعادة هازارد إلى ستامفورد بريدج من جديد، ودخل ف مفاوضات مع ريال مدريد من أجل إعادته.

يُذكر أن هازارد خاض هذا الموسم 10 مباريات مع ريال مدريد بواقع 9 لقاءات في الليجا ولقاء وحيد في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل أي أهداف وتمكن من صناعة هدف وحيد.