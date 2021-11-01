هل تنتهي مسيرة راموس مع "سان جيرمان"؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في فسخ تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.وانتقل راموس، إلى نادي العاصمة الباريسي، الصيف الماضي، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن، بسبب الإصابات في ربلة الساق.وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن مسيرة راموس مع سان جيرمان قد تنتهي قبل بدايتها من الأصل، وأن مسؤولي النادي يفكرون في فسخ التعاقد مع المدافع الإسباني.وأشارت الصحفية إلى أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن المدافع البالغ 35 عاما يمكن أن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.