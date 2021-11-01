ميلان يحطم سلسلة مورينيو التاريخية في الدوري الإيطالي

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن خسارة روما أمام ضيفه ميلان 1-2 ضمن منافسات الجولة 11، كانت أول هزيمة على الإطلاق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على أرضه بالدوري الإيطالي لكرة القدم.وأضاف الموقع أن مورينيو خلال مسيرته في "الكالتشيو" مع أندية إنتر ميلان ورما، لم يخسر على أرضه في 43 مباراة، لينجح ميلان في إنهاء سلسلة مورينيو القياسية بالدوري الإيطالي.كما أن الهزيمة أيضا أنهت سلسلة اللاهزيمة لروما على أرضه بالدوري منذ آذار 2021.ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميلان أصبح رابع فريق في تاريخ الدوري الإيطالي، يحقق الفوز في 10 من أول 11 مباراة بمسابقة الدوري، بعد روما ويوفنتوس (مرتين) ونابولي (مرتين).ورفع ميلان رصيد إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بالتساوي مع نابولي، الذي يتفوق بفارق الأهداف.