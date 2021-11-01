رياضة

مبلغ خيالي يجنيه رونالدو من "إنستغرام"

Lebanon 24
01-11-2021 | 11:35
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يوما بعد آخر، يحطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الأرقام داخل الملعب وخارجه، وفي الواقع وفي الفضاء الافتراضي أيضا.

فـ"الدون" أطاح بالممثل دوين جونسون -المعروف بالصخرة (the rock)- من صدارة قائمة المشاهير الأعلى أجراً لقائمة "أغنياء إنستغرام 2021″، وفقا لكل منشور مدفوع الأجر.

والقائمة التي أصدرها موقع "هوبر إتش كيو" (Hopper HQ) جمعت أكبر الأسماء في هوليود، ومنهم:

رونالدو: 1.6 مليون دولار.
الممثل جونسون: 1.523 مليون دولار.
المغنية الأميركية أريانا غراندي: 1.510 مليون دولار.
نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر: 1.494 مليون دولار.
الممثلة والمغنية سيلينا غوميز: 1.468 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
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