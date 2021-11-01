مبلغ خيالي يجنيه رونالدو من "إنستغرام"

يوما بعد آخر، يحطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الأرقام داخل الملعب وخارجه، وفي الواقع وفي الفضاء الافتراضي أيضا.فـ"الدون" أطاح بالممثل دوين جونسون -المعروف بالصخرة (the rock)- من صدارة قائمة المشاهير الأعلى أجراً لقائمة "أغنياء إنستغرام 2021″، وفقا لكل منشور مدفوع الأجر.والقائمة التي أصدرها موقع "هوبر إتش كيو" (Hopper HQ) جمعت أكبر الأسماء في هوليود، ومنهم:رونالدو: 1.6 مليون دولار.الممثل جونسون: 1.523 مليون دولار.المغنية الأميركية أريانا غراندي: 1.510 مليون دولار.نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر: 1.494 مليون دولار.الممثلة والمغنية سيلينا غوميز: 1.468 مليون دولار.