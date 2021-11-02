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رياضة
بعد تعافيه من الإصابة.. غاريث بيل يعود لتشكيلة ويلز في تصفيات كأس العالم
Lebanon 24
02-11-2021
|
00:00
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تعافى غاريث بيل قائد ويلز من الإصابة وبات جاهزا لخوض مباراته الدولية الـ100 بعد استدعاء المدرب روبرت بيدج له لمواجهة بيلاروس وبلجيكا في تصفيات كأس العالم "قطر 2022".
وقال بيدج لشبكة سكاي سبورتس "بيل في حالة جيدة. إنه في وضع مماثل تماما لما توقعته وكذلك توقعه الفريق الطبي. تحدثت معه شخصيا الأسبوع الماضي وإنه متشوق للعودة للمباريات".
وأضاف: "إنه بالتأكيد يفعل كل ما بوسعه ليصبح جاهزا بنسبة مئة بالمئة. لقد عاد للتدريبات لكنه لا يتدرب حاليا بشكل كامل، وما زال أمامنا أسبوعا كاملا".
وأضاف بيدج أنه من غير المرجح أن يلعب المهاجم مع ريال مدريد قبل انضمامه إلى المنتخب الوطني.
وتابع: "لست متأكدا من إمكانية حدوث ذلك. لكنني لا أتوقع حدوث ذلك".
وتحتل ويلز المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة متساوية مع جمهورية التشيك صاحبة المركز الثاني، لكنها خاضت مباراة أقل.
المصدر:
روسيا اليوم
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