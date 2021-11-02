مهاجم ريال مدريد يتلقى عرضاً مغرياً... فهل يغادر؟

تلقي الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، عرضاً مغرياً للرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.وخرج الصربي من حسابات الإيطالي كارلو انشيلوتي، بعد أن وافق الاخير على رحيله في ميركاتو الشتاء.واعرب نادي ارسنال الإنكليزي عن رغبته في التعاقد مع الصربي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن ريال مدريد لن يتخلى عنه بأقل من 25 مليون يورو في كانون الثاني.ويبحث النادي اللندني عن مهاجم جديد من أجل تعويض الرحيل المحتمل للفرنسي الكسندر لاكازيت في الصيف المقبل، عقب إنتهاء عقده.وينتهي عقد يوفيتش مع ريال مدريد مع نهاية صيف عام 2025، وشارك في 38 لقاء سجل خلالها هدفين وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة لزملائه.