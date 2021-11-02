بيان من برشلونة حول وضع اغويرو الصحي





وقال برشلونة في بيان : "خضع اللاعب سيرجيو أغويرو لإجراء تشخيصي وعلاجي وسيغيب الفترة القادمة".



وأضاف: "سيتم تقييم فعالية العلاج خلال الأشهر الثلاثة القادمة لتحديد سير عملية التعافي". اصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا للإعلان عن تفاصيل حالة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والذي لم يستطع استكمال المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس.وقال برشلونة في بيان : "خضع اللاعب سيرجيو أغويرو لإجراء تشخيصي وعلاجي وسيغيب الفترة القادمة".وأضاف: "سيتم تقييم فعالية العلاج خلال الأشهر الثلاثة القادمة لتحديد سير عملية التعافي".

وذكرت تقارير صحفية أن الفحوصات الأولى لأغويرو كشفت عن عدم انتظام ضربات القلب مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى للاعب الأرجنتيني.



يذكر ان اغويور انتقل من مان سيتي الى برشلونة بعد ان انتهى عقده.