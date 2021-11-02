اتحاد المصارعة يرفض عودة ديل ريو

كشفت تقارير صحفية أن اتحاد WWE ليس لديه خطط لعودة المصارع ألبرتو ديل ريو، على الرغم من الشائعات التي تشير إلى عكس ذلك.وذلك بعد أن ذكرت الصحف الشهر الماضي أن ديل ريو كان يخبر الناس بأنه يستعد لخوض جولة جديدة في WWE.وكان ديل ريو قد رحل عن WWE بسبب خلافات، واتهمه البعض بأن سلوكه لم يكن احترافيا خلال تواجده في اتحاد فينس ماكمان.كما وجّهت المصارعة السابقة بايج العديد من الاتهامات إلى شريكها السابق، ديل ريو.