رياضة

خلال مباراة لكرة القدم.. تعرض لاعب لسكتة قلبية!

Lebanon 24
02-11-2021 | 15:00
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انهار لاعب الوسط الآيسلندي إميل بالسون خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية النرويجي لكرة القدم بعد تعرضه لسكتة قلبية، وذلك بحسب ما أعلن فريقه سوغندال.

وسقط لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاماً فجأة في الدقيقة 12 من المباراة بين ستيوردالس-بلينك وسوغندال على ملعب "فوسهاوغان كامبوس" غرب النرويج.

وقال نادي سوغندال في بيان "تعرض إميل بالسون لسكتة قلبية في الدقيقة 12 من المباراة. تم إنعاش بالسون بنجاح ثم نُقل الى مستشفى هاوكيلاند لمزيد من الفحص والعلاج".

وتم تعليق المباراة ودخل اللاعبون غرف الملابس في وقت أحاط الطاقم الطبي ببالسون وبدأوا جهود الإنعاش، قبل أن يتم نقله لاحقاً الى خارج الملعب.

وطمأن المسؤول في النادي غير إينغه هيغستاد في تصريح لصحيفة "في جي" أن "بالسون على قيد الحياة ويتم فحصه من قبل الأفضل في مستشفى هاوكيلاند. ربما لن يكون هناك المزيد من المعلومات الليلة. أتوقع أن نكتشف المزيد صباح الغد".
المصدر: سكاي نيوز
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