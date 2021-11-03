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رياضة
باريس سان جيرمان يرفض طلبًا لراموس
Lebanon 24
03-11-2021
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ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي رفضت طلبًا من الإسباني سيرخيو راموس بالسماح له بالمشاركة في إحدى المباريات مع الفريق في وقت سابق.
وأشار البرنامج إلى أن مسؤولي سان جيرمان رفضوا هذا الأمر، وطالبوا راموس بأن يظل هادئًا، لحين الحصول على الموافقة الطبية بشأن عودته إلى المباريات.
وانتقل راموس إلى سان جيرمان الصيف الماضي، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع باريس حتى الآن، بسبب الإصابة.
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