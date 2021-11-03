رياضة

ميسي يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد لايبزغ... ما السبب؟

Lebanon 24
03-11-2021 | 03:00
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سوف يغيب نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن المشاركة في المواجهة المرتقبة، اليوم، بين ناديه باريس سان جيرمان ضد لايبزغ، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن باريس سان جيرمان في بيان رسمي أن ميسي الذي انتقل إلى صفوفه خلال الأشهر الماضية لم يشارك في المباراة بسبب إصابة تعرض لها في الركبة.
 
 
ويعاني ميسي البالغ من العمر 34 عاما، والفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، من مشكلة في أوتار الركبة اليسرى وكذلك ألم في الركبة.
وأوضح باريس سان جيرمان في بيانه أن ميسي يعاني من "ألم في أوتار الركبة في فخذه الأيسر وألم في الركبة بسبب كدمات".

وكان ميسي خرج في الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد منافسه ليل، يوم الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز فريقه 2-1.

وقال المدير الفني الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، إنه يتوقع أن يكون ميسي جاهزا لمباراة لاييزيغ، لكنه غاب عن التدريبات أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء أكد باريس سان جيرمان أنه "لن يكون لائقا بعد كل شيء".

وستكون مباراة يوم غد الأربعاء هي المباراة الثالثة التي يغيب عنها ميسي هذا الموسم بسبب الإصابة، بعد أن غاب عن مبارتين من الدوري الفرنسي في نهاية شهر أيلول الماضي.

وكان أحد أفضل أداءات ليونيل ميسي داخل نادي باريس سان جيرمان من خلال مواجهة لايبزيغ قبل أسبوعين في باريس، التي انتهت بنتيجة 3-2.

ويتصدر نادي باريس سان جيرمان مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد 3 مباريات بسبع نقاط.
المصدر: سبوتنيك
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