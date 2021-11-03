لاعب يعتبر أن صلاح لا يستحق الكرة الذهبية

علق جوزيف أنطوان بيل، الحارس السابق لمنتخب الكاميرون، ونادي مارسيليا، على ترشيح الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لحصد الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.وقال بيل، في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "لقد قدم صلاح موسمًا رائعًا، لكنه كرر نفس الأمر أيضًا في العام الماضي".وأضاف: "ليس هناك شك في أن صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن ترشيحه لنيل الكرة الذهبية".وتابع: "عندما يتحدث الناس عن من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، فإنهم يسألون دائمًا.. ماذا حقق من بطولات؟ وعلينا تطبيق هذا المعيار على الجميع".واختتم: "صلاح لم يكن بطلاً لإنجلترا، ولم يكن بطلاً لأفريقيا، بينما فاز الآخرون بالألقاب، لذلك يصعب للغاية القول إن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره".