رياضة

نجم يوفنتوس يفكر في الاعتزال

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:00
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كشفت تقارير صحفية، ان محمد أمين إهاتارين نجم فريق سامبدوريا المعار من يوفنتوس، يفكر في اعتزال كرة القدم.

بلغ إهاتارين 19 عامًا في شباط وجمع بالفعل 74 مباراة تنافسية، وقد وقع على عقد يربطه بالسيدة العجوز حتى عام 2025.


لكن الوضع تطور في الأشهر الأخيرة والغموض مستمر، حيث أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن اللاعب يفكر في اعتزال كرة القدم.

وغادر اللاعب فعليًا بسبب مشاكل عائلية وعاد الى هولندا وأفاد التقرير أن الشائعات بدأت في الظهور من وطنه.

ويزعم التقرير أن وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أنه بسبب الكساد الشديد بعد وفاة والده في عام 2019، فإن اللاعب يفكر في التوقف عن اللعب.
المصدر: وكالات
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