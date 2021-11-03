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رياضة
رقم جديد في سجل رونالدو الأوروبي
Lebanon 24
03-11-2021
|
12:00
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مارس كريستيانو رونالدو هوايته المفضلة في التسجيل بمباريات دوري أبطال أوروبا، وقاد مانشستر يونايتد لتعادل ثمين أمام أتالانتا 2-2 في رابع مباريات دور المجموعات للبطولة القارية.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات رونالدو بعمر 36 عاما و270 يوما، أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة لمانشستر يونايتد في مسابقة أوروبية.
أما دوفان زاباتا الذي سجل الهدف الثاني لصالح أتالانتا، فأصبح أول لاعب يسجل ويصنع لفريق إيطالي في مباراة واحدة أمام يونايتد في دوري الأبطال، منذ أن حقق رونالدينيو الأمر ذاته رفقة ميلان في فبراير 2010.
من جهة أخرى، أصبح مانشستر يونايتد، يملك ثالث أضعف خط دفاع بين جميع فرق البريميرليغ في جميع المسابقات، بعدما اهتزت شباكه بـ 23 هدفا، مقابل 28 هدفا في شباك نورويتش سيتي، و25 هدفا في شباك ليستر سيتي.
ومنذ أن خاض برونو فيرنانديز أول مباراة له مع مانشستر يونايتد في شباط 2020، أصبح أكثر لاعب مساهمة في تسجيل الأهداف في جميع المسابقات في تلك الفترة بين جميع لاعبي البريميرليغ، من خلال المساهمة في 77 هدفا، بتسجيل 44 هدفا وصناعة 33 آخرين.
يذكر أن البرتغالي توج بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن شهر تشرين الاول الماضي، وهذه الجائزة الثانية على التوالي لرونالدو كأفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ عودته إلى "الشياطين الحمر" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من يوفنتوس الإيطالي في شهر آب، حيث سبق له التتويج بالجائزة عن شهر سبتمبر.
المصدر: روسيا اليوم
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