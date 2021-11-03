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رياضة
من بينها رسالة من فيدل كاسترو... مزاد علني لبيع بعض متعلقات مارادونا
Lebanon 24
03-11-2021
|
15:00
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يقام مزاد علني في الأرجنتين يوم 19 كانون الاول المقبل لبيع منزل أهداه دييغو مارادونا لوالديه وسيارتي بي إم دبليو ورسالة من الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو وأصول أخرى ملكها الأسطورة.
وستقام المزادات على الإنترنت بالاتفاق مع ورثة مارادونا الفائز بكأس العالم 1986 والذي من المقرر تكريمه في 25 تشرين الثاني الحالي.
وسيتم عرض السيارات والعقارات والأغراض الشخصية للبيع بقرار من القاضية لوسيانا تيديسكو.
واستبعدت الممتلكات ذات القيمة العاطفية مثل القمصان المهداة من لاعبين آخرين في جنازة اللاعب من المزاد.
وجاءت الرسالة الموقعة من فيدل كاسترو بعد علاقة صداقة ربطت بين الزعيم الكوبي السابق ومارادونا بينما كان الأخير يقيم في الجزيرة الكارايبية في محاولة للتغلب على إدمانه على المخدرات، الأمر الذي جعله يقترب مرتين من الموت.
وأمضى مارادونا عدة فترات في كوبا حيث خضع لعلاج من الإدمان على المخدرات. والتقى فيديل كاسترو في عدة مناسبات وعبّر عن إعجابه الشديد بزعيم الثورة الكوبية.
وسيتم استخدام الأرباح الناتجة عن هذا البيع لسداد ديون ونفقات النجم العالمي السابق ولن يتم توزيعها على الورثة.
المصدر: روسيا اليوم
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