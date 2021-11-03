ديبالا يكشف سر احتفاله على طريقة بلاتيني

كشف باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، سر احتفاله على طريقة الفرنسي ميشيل بلاتيني، نجم اليوفي السابق، وذلك خلال مواجهة زينيت سان بطرسبرغ، ضمن الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وقاد ديبالا يوفنتوس لفوز عريض على حساب زينيت، 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، الثلاثاء.وعن احتفاله على طريقة بلاتيني، قال ديبالا في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" بعد اللقاء: "الاحتفال كان تكريمًا له، إنه نموذج بالنسبة لي ولكرة القدم ويوفنتوس، أردت أن أكرمه عندما عادلت رقمه ضد إنتر ميلان، لكن الوضع لم يسمح".