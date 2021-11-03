رياضة

ديبالا يكشف سر احتفاله على طريقة بلاتيني

Lebanon 24
03-11-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-882241-637715596757659011.jpg
Doc-P-882241-637715596757659011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، سر احتفاله على طريقة الفرنسي ميشيل بلاتيني، نجم اليوفي السابق، وذلك خلال مواجهة زينيت سان بطرسبرغ، ضمن الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقاد ديبالا يوفنتوس لفوز عريض على حساب زينيت، 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، الثلاثاء.

وعن احتفاله على طريقة بلاتيني، قال ديبالا في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" بعد اللقاء: "الاحتفال كان تكريمًا له، إنه نموذج بالنسبة لي ولكرة القدم ويوفنتوس، أردت أن أكرمه عندما عادلت رقمه ضد إنتر ميلان، لكن الوضع لم يسمح".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-11-03
12:00 | 2021-11-03
09:00 | 2021-11-03
06:00 | 2021-11-03
03:00 | 2021-11-03
00:00 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website