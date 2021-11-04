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رياضة
رغم ثروته الكبيرة...أولاد شاكيل أونيل لن يحصلوا على المال من دون تقديم ما يجعلهم يستحقون ذلك
Lebanon 24
04-11-2021
|
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كشف أسطورة كرة السلة الأميركي، شاكيل أونيل، أن أولاده "منزعجون" بسبب ثروته التي تفوق 400 مليون دولار، وأكد نهجه الصارم في تمويل أسرته.
وقال أونيل البالغ 49 عامًا إنه يريد لأطفاله أن يكسبوا طريقتهم في الحياة، وكشف أن أسلوبه في التربية "يزعجهم" عندما يتعلق الأمر بالمال.
وظهر النجم السابق للوس أنجلوس ليكرز وميامي هيت، وبطل الدوري الأميركي للمحترفين، 5 مرات في بودكاست Earn Your Leisure، قائلًا: "إن أولاده لن يحصلوا على المال من دون تقديم ما يجعلهم يستحقون ذلك".
ونجح أونيل في جني ما يقرب من 300 مليون دولار من لعب كرة السلة قبل اعتزاله في عام 2011، من خلال عقود الرعاية والإعلانات، جعلته يدخل عالم الأعمال، الذي ضاعف ثروته بفضل استثماراته الذكية.
وأكد أونيل على أهمية التعليم وتفضيله على لعب كرة السلة، وأنه يرغب أن يحصل كل واحد من أولاده الستة على شهادة جامعية (البكالوريوس أو الماجستير)، وأن يبرز من بينهم طبيب أو محام أو صيدلي أو رائد أعمال.
وأضاف مخاطبا أولاده: "لن تحصلوا على شيء مني، يجب أن تثبتوا أولا أنكم تستحقون الحصول على ذلك، إذا كنتم تريدون مني الاستثمار في إحدى شركاتكم، فسيتعين عليكم تقديم عرض يقنعني بذلك، لن أقدم لكم أي شيء مجانا".
وتابع: "إنهم مستاءون مني نوعا ما، لكنهم لا يفهمون.. أقول لهم طوال الوقت، لستم أغنياء، أنا الغني".
وبرر أونيل موقفه برغبته في تجنب الأخطاء التي وقع فيها عدد من المشاهير، وقال إن "بعض المشاهير مجانين، أنظر إلى الطريقة التي يعاملون بها الناس، وماذا يفعلون، وما يقولونه، لم أكن هكذا قط ولا أريد أن أكون هكذا أبدًا".
وأضاف: "أنا شخص عادي، بدأت من لا شيء، وتابعت أحلامي وجعلتها تتحقق، لكن هذا لا يعني أنني أفضل منك، وأكثر ذكاء منك، ومجرد أنني أمتلك مزيدًا من المال لا يعني أنني أفضل منك".
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