رياضة

عرض مغر للأهلي لإقامة معسكر في الإمارات

Lebanon 24
04-11-2021 | 06:00
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تلقى النادي الأهلي المصري "عرضا مغريا"، لإقامة معسكر في الإمارات، خلال فترة التوقف الدولي، تزامنا مع بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وكشف تقرير موقع "بوابة الأخبار المسائي"، عن تلقي مسئولي التسويق في القلعة الحمراء، تفاصيل العرض، الذي شمل المعسكر في مدينة دبي لمدة 10 أيام، في الفترة من 26 تشرين الثاني لـ 16 كانون الأول المقبل.
وأفاد التقرير أن الأهلي لم يحسم قراره النهائي، إذ ينتظر مسئولو التسويق قرار الجهاز الفني، الذي يقوده بيتسو موسيماني، وذلك للبت في العرض بشكل نهائي.

ويتوقع أن يحسم موسيماني القرار، بعد مباراة القمة مع الزمالك، والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة، في الجولة الثالثة للدوري.

ومن المقرر أن يدخل لاعبو الأهلي، اليوم، في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك، وتكتمل صفوف الفريق، اليوم، بعودة اللاعبين الدوليين الذين منحهم الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني راحة لمدة يومين.
المصدر: سبوتنيك
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