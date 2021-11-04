رياضة

مباراة تشهد إطلاق نار كثيف.. هذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
04-11-2021 | 03:00
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شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لفئة الشباب تحت سن 20 عاما، إطلاق نار كثيف، الأمر الذي دفع اللاعبين للاحتماء خوفا من الإصابة بالرصاص.


وكانت المباراة بين فريقي "سيرا ماساينس" و"كارابيبوس" تتجه للنهاية بالتعادل السلبي، عندما أصيب حارس مرمى الفريق الثاني، وهو ما جعل الحكم يطلب المساعدة الطبية.
 
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تجمع اللاعبين حول الحارس، قبل سماع رشقات نارية.

وتفاجئ اللاعبون بما يحدث حيث لم يتحركوا في بادئ الأمر، إلا أنهم أسرعوا للاحتماء في مناطق آمنة بالملعب، خشية إصابتهم بالرصاص.
 
وأشارت وسائل إعلام برازيلية محلية إلى أن صوت الرصاص كان ناجما عن عملية أمنية كانت قوات الشرطة تقوم بها في منطقة ملاصقة للملعب.

ولم يصب أي من اللاعبين بالرصاص، ولم تستكمل المباراة، بانتظار قرار اللجنة المنظمة للدوري، سواء كان بتثبيت النتيجة، أو إعادة اللقاء من جديد.
المصدر: سكاي نيوز
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