رياضة

اشتراه منذ أقل من عام.. ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع بهذا السعر!

Lebanon 24
04-11-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-882394-637716081113149494.jpg
Doc-P-882394-637716081113149494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيع قرر منزله الفاخر الواقع في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد مرور أقل من عام على شرائه.

 

واشترى ميسي طابقا كاملا في مبنى فاخر بميامي في نيسان الفائت مقابل 7.3 مليون دولار أميركي.

 

ويضم المنزل الذي اشتراه نجم باريس سان جرمان 4 غرف نوم، و4 حمامات، علما أن مساحته تبلغ 2100 أقدام مربعة، ويأتي مع شرفة ذات إطلالة خلابة.

 

وكانت وسائل إعلام قد ربطت شراء ميسي لهذا المنزل باحتمال لعبه في صفوف نادي "إنتر ميامي" بالدوري الأميركي لكرة القدم.

 

وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر ميسي بيع العقار مقابل 7.8 مليون دولار أميركي.

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2021-11-04
03:00 | 2021-11-04
00:00 | 2021-11-04
17:00 | 2021-11-03
15:00 | 2021-11-03
12:00 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website