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رياضة
لاعبة تنس تتهم مسؤولا سابقا بـ"الاعتداء الجنسي" عليها
Lebanon 24
04-11-2021
|
12:00
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اتهمت بطلة التنس الصينية، بينغ شواي، نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، تشانغ غولي، بالاعتداء الجنسي عليها قبل ثلاث سنوات.
وفي منشور على شبكة "ويبو" الاجتماعية تم حذفه لاحقا، قالت بنغ إن تشانغ غولي، أجبرها على ممارسة الجنس معه، وأصبحت بينهما "علاقة بالتراضي" في وقت لاحق.
ولم ترد بنغ، التي قالت في المنشور إنها لا تستطيع تقديم أي دليل لدعم مزاعمها، على طلب للتعليق تم إرساله إلى حسابها على "ويبو"، كما لم ترد وكالة التسويق الرياضي APG،على طلب تعليق للوكالة.
وتم حذف المنشور بعد حوالي نصف ساعة من نشره، على الرغم من أن عمليات البحث عن اسم بنغ على شبكة الإنترنت في الصين الخاضعة للرقابة، ارتفعت بعد النشر.
واعتبارا من اليوم، باتت عمليات البحث عن بينغ شواي وتشانغ غولي محظورة على موقع "ويبو".
وتخضع شبكة الإنترنت في الصين لرقابة مشددة، وتعتبر الحياة الخاصة لكبار القادة، "موضوعا حساسا" بشكل خاص.
المصدر: روسيا اليوم
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