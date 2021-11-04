رياضة

كلوب: لهذا السبب استبدلت ماني أمام أتلتيكو مدريد

Lebanon 24
04-11-2021 | 15:00
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كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، السبب وراء استبدال مهاجمه السنغالي الدولي ساديو ماني، خلال فوز "الريدز" 2-صفر الليلة الماضية، على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب إنه استبدل ماني خوفا من طرده بعد حصوله على بطاقة صفراء في المباراة أمام أتلتيكو مدريد.

وأضاف المدرب الألماني: "ربما توقع الجميع هذا القرار ورأيت أنا أنه القرار المناسب الذي يتعين عليّ اتخاذه".

وتابع قائلا: "لم أكن أرغب مطلقا في اتخاذ القرار لأن ساديو قدم مباراة رائعة"، حسبما نقلت "رويترز".

وأشار إلى أنه كان يخشى من سعي لاعبي الفريق المنافس للعمل على طرد ماني، وذلك حتى يتساوى الفريقان في النقص العددي.

وأحرز ديوغو غوتا الهدف الأول للنادي الإنجليزي، وأضاف ماني الهدف الثاني خلال الشوط الأول قبل أن يلعب المنافس الإسباني بعشرة لاعبين بسبب طرد المدافع فيليبي لعرقلته ماني الذي سبق له الحصول على بطاقة صفراء بعد مشادة مع أنخيل كوريا.

وبهذا الفوز يضمن ليفربول متصدر المجموعة الثانية التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال قبل أخر جولتين من دور المجموعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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