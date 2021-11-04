مشاركة لبنانية مميزة في سباق "الرجل الحديدي للترياتلون" في أنطاليا

شارك 4 من نخبة الرياضيين اللبنانيين في بطولة "الرجل الحديدي العالمية - ترياتلون" التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية يوم الأحد 31 تشرين الأول الماضي.

وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي يعانيها لبنان، فما زالت روح التحدي والرغبة في التألق والعزيمة على تحقيق الإنجازات لدى شبابه ورياضيه قائمة.



وقد أتت نتائج المشاركين اللبنانيين مشرفة في "الرجل الحديدي- للترياتلون" حيث حققوا أرقاماً متقدمة جاءت على النحو التالي:

علي الزعبي - طرابلس (4 ساعات و15 دقيقة)

ليندزي ناضر- جونيه (5 ساعات ودقيقة واحدة)

محمد الرواس - صيدا (5 ساعات و28 دقيقة)

أيمن مصطفى - طرابلس (5 ساعات و48 دقيقة)

وتضمن السباق ثلاثة أجزاء:

سباحة لمسافة 1900 متراً

دراجة هوائية لمسافة 90 متراً

جري لمسافة 21.1 كلم

وقد اعتبرت أرقام البطلين اللبنانيين في "الرجل الحديدي - الترياتلون": لندزي ناضر وعلي الزعبي مخوّلة لهما للتأهل إلى بطولة العالم التي ستقام العام القادم في ولاية جورجيا الأميركية. وقد أتت نتائج المشاركين اللبنانيين مشرفة في "الرجل الحديدي- للترياتلون" حيث حققوا أرقاماً متقدمة جاءت على النحو التالي:علي الزعبي - طرابلس (4 ساعات و15 دقيقة)ليندزي ناضر- جونيه (5 ساعات ودقيقة واحدة)محمد الرواس - صيدا (5 ساعات و28 دقيقة)أيمن مصطفى - طرابلس (5 ساعات و48 دقيقة)وتضمن السباق ثلاثة أجزاء:سباحة لمسافة 1900 متراًدراجة هوائية لمسافة 90 متراًجري لمسافة 21.1 كلموقد اعتبرت أرقام البطلين اللبنانيين في "الرجل الحديدي - الترياتلون": لندزي ناضر وعلي الزعبي مخوّلة لهما للتأهل إلى بطولة العالم التي ستقام العام القادم في ولاية جورجيا الأميركية.