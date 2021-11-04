رياضة

مشاركة لبنانية مميزة في سباق "الرجل الحديدي للترياتلون" في أنطاليا

Lebanon 24
04-11-2021 | 11:50
A-
A+
Doc-P-882628-637716450366292904.jpg
Doc-P-882628-637716450366292904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك 4 من نخبة الرياضيين اللبنانيين في بطولة "الرجل الحديدي العالمية - ترياتلون" التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية يوم الأحد 31 تشرين الأول الماضي.
وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي يعانيها لبنان، فما زالت روح التحدي والرغبة في التألق والعزيمة على تحقيق الإنجازات لدى شبابه ورياضيه قائمة.
 

وقد أتت نتائج المشاركين اللبنانيين مشرفة في "الرجل الحديدي- للترياتلون" حيث حققوا أرقاماً متقدمة جاءت على النحو التالي:
علي الزعبي - طرابلس (4 ساعات و15 دقيقة)
ليندزي ناضر- جونيه (5 ساعات ودقيقة واحدة)
محمد الرواس - صيدا (5 ساعات و28 دقيقة)
أيمن مصطفى - طرابلس (5 ساعات و48 دقيقة)
وتضمن السباق ثلاثة أجزاء:
سباحة لمسافة 1900 متراً 
دراجة هوائية لمسافة 90 متراً
جري لمسافة 21.1 كلم 
وقد اعتبرت أرقام البطلين اللبنانيين في "الرجل الحديدي - الترياتلون": لندزي ناضر وعلي الزعبي مخوّلة لهما للتأهل إلى بطولة العالم التي ستقام العام القادم في ولاية جورجيا الأميركية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2021-11-04
15:00 | 2021-11-04
12:00 | 2021-11-04
09:00 | 2021-11-04
06:00 | 2021-11-04
03:00 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website