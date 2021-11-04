قبل مواجهة السيتي ويونايتد...غوارديولا يصف كريستيانو رونالدو بكلمتين

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بكريستيانو رونالدو ووصفه بأنه "آلة تسجيل" في أول إشارة للاعب البرتغالي بعد قراره ازدراء عرض السيتي والعودة إلى يونايتد.وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد مباراة يونايتد (ضد أتالانتا)". سأقوم بتحليلها حتى أعرف نقاط القوة والضعف".وتابع: "رأيناه (يونايتد) الموسم الماضي، لديهم واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، رجل يمكن أن يكون آلة تسجيل".وكان رونالدو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ عودته إلى "أولد ترافورد" محرزا تسعة أهداف في 10 مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.