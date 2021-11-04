رياضة

قبل مواجهة السيتي ويونايتد...غوارديولا يصف كريستيانو رونالدو بكلمتين

Lebanon 24
04-11-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-882640-637716467444643985.jpg
Doc-P-882640-637716467444643985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بكريستيانو رونالدو ووصفه بأنه "آلة تسجيل" في أول إشارة للاعب البرتغالي بعد قراره ازدراء عرض السيتي والعودة إلى يونايتد.

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد مباراة يونايتد (ضد أتالانتا)". سأقوم بتحليلها حتى أعرف نقاط القوة والضعف".

وتابع: "رأيناه (يونايتد) الموسم الماضي، لديهم واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، رجل يمكن أن يكون آلة تسجيل".

وكان رونالدو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ عودته إلى "أولد ترافورد" محرزا تسعة أهداف في 10 مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-11-04
12:00 | 2021-11-04
11:50 | 2021-11-04
09:00 | 2021-11-04
06:00 | 2021-11-04
03:00 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website