رياضة

ضربة قوية لبرشلونة بإصابة نجميه

Lebanon 24
05-11-2021 | 00:00
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أعلن برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس إصابة نجميه، الفرنسي عثمان ديمبلي والأمريكي سيرجينو ديست.

وكتب النادي الكتالوني عن إصابة نجمه الفرنسي: "ديمبيلي يعاني من تشنج عضلي في الفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

وكان ديمبيلي قد عاد من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة 5 أشهر خلال المباراة الماضية أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال وشارك بديلا في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء التي فاز فيها "البلوغرانا" بهدف دون مقابل، لكن يبدو أن اللاعب سيغيب لفترة جديدة عن صفوف فريقه.
 
وعن إصابة ديست ذكر النادي الكتالوني: "سيرجينيو ديست يعاني من إصابة في أسفل الظهر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".
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