رياضة

ريال مدريد يبهر العالم بهذا الأمر (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:00
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كشف نادي ريال مدريد الإسباني، من خلال مقطع فيديو نشره على موقعه الرسمي، النقاب عن الشكل النهائي لملعب سانتياغو برنابيو الجديد الذي سيكلف إتمام إنشائه 622 مليون دولار.

واستكمل ريال مدريد البناء الشهر الماضي، بعد تجميد المشروع، بسبب الحظر المفروض في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
ويبين الفيديو مظهر الملعب المغطى بسقف قابل للطي وشاشة فيديو مذهلة بزاوية 360 درجة، كما يعرض أيضا مرافق الترفيه والتسلية المميزة التي سيقدمها للجماهير.
 


كما يظهر المقطع أن الملعب قابل لاستضافة كافة الفعاليات، حيث أن الأرضية قابلة للتغير كليًا.
 
وسيجري توسيع الملعب الذي تم تشييده منذ 73 عاما على مساحة 66000 متر مربع، حيث ذكرت تقارير أنه سيشمل سلسلة من المتاجر والمطاعم والفنادق، مع مدرجات مريحة تسع 80242 مشجعا.

وأعلن ريال مدريد أن الملعب سيكتمل بناؤه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
المصدر: سبوتنيك
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