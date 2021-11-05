رياضة

الانتقال مقابل راتب خرافي.. مفاوضات جدية بين محمد صلاح وهذا النادي

Lebanon 24
05-11-2021 | 09:00
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يتواصل الحديث بشكل دائم بشأن مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول، وذلك في ظل وجود رغبة من قبل أكثر من نادٍ لضمه.

 

تأخر تجديد عقد صلاح مع ليفربول فتح الباب لانتشار المزيد من التكهنات حيال هذا الصدد، مع ارتباط اسمه بأنديه أخرى كـباريس سان جيرمان.

وفي هذا الصدد فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة كبرى، بوجود عرض خرافي من قبل باريس سان جيرمان لضم صلاح.

الصحيفة أوضحت أن ممثلين من النادي الباريسي قد اجتمعوا بالفعل مع رامي عباس، وكيل محمد صلاح، للمفاوضات بشأن انتقال اللاعب صوب حديقة الأمراء.

وأشارت التقارير أنه تم عرض راتب أسبوعي خرافي على رامي عباس لصالح موكله، بلغ قيمته 630 ألف يورو أسبوعيًا.
 
النجم المصري من المقرر أن ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023، وقد ارتبط اسمه برغبة أكثر من نادٍ في ضمه، من بينهم باريس سان جيرمان.
 
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