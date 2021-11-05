رياضة

رغم إنجابها منه وحملها... حبيبة رونالدو تكشف سبب تأخر زواجهما

Lebanon 24
05-11-2021 | 04:40
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كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سبب تأخر زواجهما حتى الآن رغم ولادة طفلتهما وحملها بتوأم.

وقالت جورجينا في مقابلة صحفية، إنها مرتبطة بالعديد من المشروعات المستقبلية المثيرة للاهتمام مع رونالدو، وهو ما تسبب في تأخر خطوة الزواج حتى الوقت الحالي.

وأضافت: "أعيش حياة رائعة رغم كوني إنسانة عادية وسعيدة لأنني أتواجد مع رونالدو وأولادنا والعائلة كاملة".

وواصلت: "الأطفال رائعون ورونالدو يهتم بي كثيرا ويحبني وأنا أبداله الحب والإعجاب".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت أن سبب تأخر زواج رونالدو وجورجينا هي ماريا دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي، بسبب اعتقادها أن عارضة الأزياء الإسبانية تمتلك أطماع اقتصادية وتريد الاستفادة من أموال "الدون".

وأعلن رونالدو وجورجينا الأسبوع الماضي أنهما ينتظران توأم، حيث نشر النجم البرتغالي صورة له مع جورجينا عبر حسابه في "إنستغرام" وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية، وأرفقها بالقول: "يسعدني الإعلان عن أننا ننتظر توأما. قلوبنا مليئة بالحب - ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".

المصدر: روسيا اليوم
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