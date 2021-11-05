20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
الإعلان رسميا عن موعد قرعة كأس العالم للأندية
Lebanon 24
05-11-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في أبو ظبي مطلع العام المقبل، الموعد النهائي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022.
وستجري القرعة يوم 29 تشرين الثاني الجاري لتحديد المباريات وطريق كل فريق نحو المباراة النهائية، ومن المقرر إقامة البطولة في شهر شباط 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة.
ويشارك في المسابقة أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري في البلد المستضيف (بطل الدوري الإماراتي): الجزيرة الإماراتي، تشيلسي الإنجليزي، مونتيري المكسيكي (الفائز من بالميراس وفلامينغو)، (الفائز من الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي)، الأهلي المصري كممثل لقارة إفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، أوكلاند سيتي الأسترالي).
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
قرداحي يتحدّى الجميع... لن أستقيل وبلطوا البحر
Lebanon 24
قرداحي يتحدّى الجميع... لن أستقيل وبلطوا البحر
03:00 | 2021-11-05
05/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
04:42 | 2021-11-05
05/11/2021 04:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
08:00 | 2021-11-05
05/11/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
15:31 | 2021-11-05
05/11/2021 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
00:13 | 2021-11-05
05/11/2021 12:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:00 | 2021-11-05
السد القطري يعلن رسميا رحيل تشافي إلى برشلونة
12:00 | 2021-11-05
من الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري الأبطال؟
09:00 | 2021-11-05
الانتقال مقابل راتب خرافي.. مفاوضات جدية بين محمد صلاح وهذا النادي
06:00 | 2021-11-05
ريال مدريد يبهر العالم بهذا الأمر (فيديو)
04:40 | 2021-11-05
رغم إنجابها منه وحملها... حبيبة رونالدو تكشف سبب تأخر زواجهما
03:00 | 2021-11-05
صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة.. ما هي؟
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
06/11/2021 04:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
06/11/2021 04:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
06/11/2021 04:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact