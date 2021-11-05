رياضة

الإعلان رسميا عن موعد قرعة كأس العالم للأندية

Lebanon 24
05-11-2021 | 15:00
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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في أبو ظبي مطلع العام المقبل، الموعد النهائي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وستجري القرعة يوم 29 تشرين الثاني الجاري لتحديد المباريات وطريق كل فريق نحو المباراة النهائية، ومن المقرر إقامة البطولة في شهر شباط 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة.

ويشارك في المسابقة أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري في البلد المستضيف (بطل الدوري الإماراتي): الجزيرة الإماراتي، تشيلسي الإنجليزي، مونتيري المكسيكي (الفائز من بالميراس وفلامينغو)، (الفائز من الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي)، الأهلي المصري كممثل لقارة إفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، أوكلاند سيتي الأسترالي).
المصدر: روسيا اليوم
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