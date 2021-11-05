السد القطري يعلن رسميا رحيل تشافي إلى برشلونة

أعلن تركي العلي الرئيس التنفيذي لنادي السد القطري، اليوم الجمعة، رحيل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق، لتولي مهمة تدريب البارسا.



وقال العلي في بيان رسمي إن إدارة السد وافقت على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده.

وأوضح أن تشافي أبلغهم في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها برشلونة.