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رياضة
يورغن كلوب يعلن تعرض نجم ليفربول لإصابة خطيرة
Lebanon 24
06-11-2021
|
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أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الجمعة أن مهاجم "الريدز" البرازيلي روبرتو فيرمينو، تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب لموقع ليفربول: "بوبي (فيرمينو) تعرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية وهو نبأ غير سار ومؤسف حقا. لا نتوقع بالتحديد مدة غيابه عن الفريق".
وقد تؤدي الإصابة لغياب فيرمينو البالغ 30 عامًا عن عدد من مباريات ليفربول بداية من الرحلة إلى وست هام يونايتد بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى "الريدز" صاحب المركز الثاني إلى تقليص فارق الثلاث نقاط مع تشيلسي المتصدر.
وخاض فيرمينو ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم وسجل أربعة أهداف، فضلا عن هدفين في دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات.
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