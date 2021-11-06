رياضة

من هو مدرب برشلونة الجديد؟

Lebanon 24
06-11-2021 | 03:00
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعيين لاعبه السابق، تشافي هرنانديز، مدربا للفريق في بقية الموسم الحالي بجانب موسمين إضافيين خلفا للهولندي رونالد كومان.
 
وقالت رويترز إن نادي السد القطري وافق على مغادرة تشافي للعودة إلى برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني، وذلك بعد أن قاد تشافي السد للفوز بلقب الدوري القطري دون هزيمة في أبريل/ نيسان الماضي.
يذكر أن تشافي كان قد خاض 767 مباراة بقميص برشلونة، ليكون بذلك ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وكان نادي برشلونة قد أقال كومان بعد الهزيمة بنتيجة 1-صفر من رايو فايكانو في الدوري الإسباني الشهر الماضي وكانت رابع هزيمة للفريق في ست مباريات بجميع المنافسات.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري بفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة وثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في لقاء القمة بين العملاقين 2-1 الشهر الماضي، وفي دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ بست نقاط بعد أول أربع جولات رغم هزيمته في أول مباراتين.
المصدر: سبوتنيك
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