جيرو يتحدث عن اسباب رفضه للانتقال الى الانتر

كشف النجم الفرنسي لنادي ميلان أوليفييه جيرو عن أسباب رفضه الانتقال إلى صفوف إنتر ميلانو، مؤكداً انه كان يرغب في اللعب إلى جانب زلاتان إبراهيموفيتش.وصرح جيرو قائلاً: "أنا كنت قريب من إنترميلانو في الفترة السابقة، لكن لم يكن الوقت المناسب للذهاب إلى إيطاليا والتوقيع مع النيراتزوري".واضاف: "التوقيع على فريق أي سي ميلان في العام التالي كان مهماً، أعتقد أنه كان مكتوبًا في قدري وأنني وقعت نيابة عنهم، لقد رغبة بشدة في مزاملة النجم زلاتان ابراهيموفيتش".