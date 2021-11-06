رياضة

جيرو يتحدث عن اسباب رفضه للانتقال الى الانتر

Lebanon 24
06-11-2021 | 09:00
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كشف النجم الفرنسي لنادي ميلان أوليفييه جيرو عن أسباب رفضه الانتقال إلى صفوف إنتر ميلانو، مؤكداً انه كان يرغب في اللعب إلى جانب زلاتان إبراهيموفيتش.


وصرح جيرو قائلاً: "أنا كنت قريب من إنترميلانو في الفترة السابقة، لكن لم يكن الوقت المناسب للذهاب إلى إيطاليا والتوقيع مع النيراتزوري".

واضاف: "التوقيع على فريق أي سي ميلان في العام التالي كان مهماً، أعتقد أنه كان مكتوبًا في قدري وأنني وقعت نيابة عنهم، لقد رغبة بشدة في مزاملة النجم زلاتان ابراهيموفيتش".
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