مدرب ريال مدريد: أنا لست والد غاريث بيل

عبر مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن سعادته لاستدعاء، غاريث بايل، لمنتخب ويلز، ودافع عن اللاعب الذي يتعرض لانتقادات بسبب أدائه مع فريق العاصمة الإسبانية.ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أنشيلوتي ذكر الصحفيين بما قدمه الويلزي في السابق لريال مدريد، مشيرا إلى أنه مصاب حاليا لكن بإمكانه التدرب.وقال أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي: "اللاعب لديه تصريح طبي ويمكنه التدرب"، بعد أن أعطى ريال مدريد موافقته على سفر بايل إلى ويلز على الرغم من أن المدرب الإيطالي لم يستدعيه للتشكيلة التي ستواجه رايو فاليكانو.وأضاف أنشيلوتي " أنا لست والده، قد لا تكون الفترة الأخيرة لبايل جيدة، ولكن لا أحد ينسى ما فعله."وتابع "في عام 2014 ساعدنا في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الملك، ثم دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.وأوضح المدرب الإيطالي أن المشجعين لا ينسون هذا، مضيفا أن بايل عندما يعود من منتخب بلاده سيلعب في ريال مدريد إن كان يستحق اللعب.واستعاد الويلزي بايل لياقته البدنية بعد شهرين من غيابه بسبب إصابة في أوتار ركبته، لكن أنشيلوتي أكد إنه غير مستعد للانضمام إلى قائمة الفريق هذا الأسبوع، إلاّ انه من المتوقع أن ينضم الويلزي إلى منتخب بلاده في استحقاقيه الدوليين في تصفيات كأس العالم أمام بيلاروسيا وبلجيكا.وأضاف المدرب الإيطالي "سيقيّمون ما إذا كان قادراً أن يلعب من عدمه. يعتمد الأمر كثيراً على شعور اللاعب".وختم مؤكداً أن بايل تدرب مع المجموعة لمدة يومين فقط وأن لدى "المنتخب أسبوع لتقييم حالته. ولن يخاطر أي منهما إذا لم يكن لائقا".