قبل قمة مانشستر.. سولشاير يأسف لغياب "صخرة الدفاع"

قال النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الجمعة، إن المدافع الفرنسي رفائيل فاران أصبح عنصرا مؤثرا في الفريق وغيابه لمدة تصل إلى 5 أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية يمثل ضربة قوية للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وعاد فاران، الذي انتقل إلى يونايتد مقابل نحو 34 مليون جنيه إسترليني (45.76 مليون دولار) من ريال مدريد في فترة الانتقالات الأخيرة، للفريق عقب إصابته في الفخذ خلال الفوز 3-صفر على ملعب توتنهام هوتسبير السبت الماضي.لكنه عانى من مشكلة أخرى في الشوط الأول من تعادل يونايتد 2-2 في أتلانتا بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.وقال سولشاير للصحفيين قبل استضافة مانشستر سيتي في مباراة قمة السبت: "مع التقدم التقني الحالي نتوقع غيابه عن الفريق لأربعة أو خمسة أسابيع. إنها ضربة قوية. رفائيل بات عنصرا مؤثرا في الفريق حقا. إريك بيلي شارك في المباراة الأخيرة وكان رائعا. ولذلك نحن نملك تشكيلة كبيرة ويمكننا التأقلم مع الغيابات".