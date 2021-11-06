لبنان يطلق استعداداته لمباراة ايران في تصفيات مونديال قطر

إستدعى المدير الفني التشيكي للمنتخب اللبناني لكرة القدم ايفان هاسيك، 23 لاعبا للالتحاق بالمعسكر التدريبي للمباراة مع ايران في 11 الحالي على ملعب الرئيس رفيق الحريري البلدي في صيدا، في المرحلة الخامسة من المجموعة الاولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.واللاعبون هم: مصطفى مطر، علي ضاهر، علي السبع (حراس المرمى)، قاسم الزين، عباس عاصي، جوان أومري، روبير ملكي، حسين زين، محمد زين العابدين طحان، حسن شعيتو "شبريكو"، حسين الدر، وليد شور، جورج ملكي، نادر مطر، ربيع عطايا، محمد حيدر، حسن سعد "سوني"، محمد علي الدهيني، محمد قدوح، هلال الحلوة، باسل جرادي، عمر شعبان "بوغيل"، وهادي غندور.adويلتحق المحترفون في أندية خارجية بزملائهم تباعا في الساعات القليلة المقبلة، على ان يكتمل عقد المنتخب ليل الاثنين.ويستهل المنتخب تدريباته على ملعب البابلية العشبي فوق الصرفند (جنوب لبنان)، اعتبارا من الثالثة بعد ظهر غد الأحد.وسبق للاتحاد اللبناني لكرة القدم تأهيل هذا الملعب ومرافقه بدعم مالي من "الفيفا". كما تولى الاتحاد تأهيل مرافق ملعب صيدا لتمكينه من احتضان المباريات الرسمية للمنتخب.ويصل منتخب ايران متصدرة المجموعة الى بيروت غدا، وينزل أفراده في فندق "ايدن باي" على شاطئ الرملة البيضاء. ويخوضون تمارينهم على ملعبي بئر حسن ونادي العهد (عشب اصطناعي)، على أن يؤدون مرانهم الرسمي على ملعب المباراة ظهر الاربعاء 10 الحالي.وتجرى المباراة خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور تنفيذا لقرار "الفيفا"، الذي أخد في الاعتبار ان مباريات الدوري اللبناني تقام من دون جمهور منذ موسمين.كذلك يستضيف لبنان منتخب الامارات في 16 منه على الملعب عينه، في المرحلة السادسة، الاولى إيابا، من تصفيات المجموعة.وكان منتخب لبنان خاض مباراته الاخيرة على أرضه في 19 تشرين الثاني 2019 في مدينة كميل شمعون الرياضية، وتعادل سلبا مع نظيره الكوري الشمالي من دون أهداف في التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا. وتعادل قبلها بخمسة أيام (14 منه) مع كوريا الجنوبية من دون أهداف أيضا على الملعب عينه.