روسيا تتوج بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية على حساب إيران

توج المنتخب الروسي بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في مدينة دبي الإماراتية.



ويدين المنتخب الروسي بالفضل في الفوز لنجمه بوريس نيكونوروف الذي سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 3 و14 و18، فيما سجل ثنائية إيران محمد مختاري في الدقيقتين 24 و36.

وأحرزت السنغال المركز الثالث بعد فوزها على البرتغال بنتيجة 7-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واستضافت مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 تشرين الثاني الجاري.

يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.