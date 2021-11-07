رياضة

وفاة "مستر أولمبيا 2018" بعد نوبة قلبية مفاجئة

Lebanon 24
07-11-2021 | 03:00
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كشفت تقارير صحفية أن بطل مسابقة "مستر أولمبيا" لعام 2018، الأميركي الجامايكي شون رودن، توفي السبت عن عمر 46 عاما.


وعانى الرياضي المعروف نوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته، وفقا لموقع "جينيريشن أيرون" المهتم بأخبار كمال الأجسام، الذي نقل الخبر عن كريس أسيتو مدرب رودن.
وسبب النبأ الصادم حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نعى أصدقاء رودن ومعجبوه الرياضي الراحل.

وقبل 3 أيام من وفاته، كتب رودن في آخر منشور له على حسابه الشخصي في "إنستغرام": "قالب بعد قالب وبالصبر، سأراكم في الجانب الآخر".

وبدأ رودن مسيرته مع كمال الأجسام عام 1992 هاويا، لكنه تعرض لإصابات عديدة لاحقا، ثم أدمن الكحوليات في أعقاب وفاة والده.

وبعد سنوات من التعافي البطيء عاد إلى الرياضة، ونجح في الظهور بشكل جيد في مسابقة "مستر أولمبيا"، حيث تدرج من المركز الحادي عشر عام 2011 إلى أن صبح بطلا في 2018.
المصدر: سكاي نيوز
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