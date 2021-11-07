رياضة

برشلونة يبدع في شوط وينهار في الثاني أمام سلتا فيغو

Lebanon 24
07-11-2021 | 06:00
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فرط برشلونة في تقدمه بثلاثة أهداف، ليتعادل 3-3 مع مضيفه سلتا فيغو في مباراة فوضوية بالدوري الإسباني، السبت، في أول لقاء بعد الإعلان عن التعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد.


وأكمل إياغو أسباس قائد سلتا انتفاضة رائعة في الشوط الثاني من أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 52، فيما هز نوليتو شباك برشلونة في الدقيقة 74.
ومنح المهاجم الشاب إنسو فاتي التقدم لبرشلونة في الدقيقة الخامسة وضاعف القائد سيرجيو بوسكتس النتنيجة بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

لكن مستوى برشلونة تراجع بشدة في الشوط الثاني، وامتد صيامه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بهذا التعادل.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي سلتا في المركز 14 ولديه 12 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز
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