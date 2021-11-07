رياضة

عضلات صلاح المفتولة.. هذا سرها!

Lebanon 24
07-11-2021 | 01:05
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قامت صحيفة "ميرور" البريطانية بكشف النظام الغذائي الذي يتبعه نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، إلى جانب التمرينات التي يؤديها، والتي ساهمت في جعله واحدا من أخطر اللاعبين.

 

ووفق الصحيفة البريطانية فإن محمد صلاح يبدأ نهاره بتناول خبز "البراتا" إلى جانب كوب من الحليب.

 

وإن كان الدولي المصري لا يزال يشعر بالجوع، فإنه يأكل بعض الفاكهة قبل وجبة الغداء.

 

وأشارت الـ"ميرور" إلى أن صلاح يحب تناول العدس والخضراوات والدجاج والزبادي (اللبن).

 

وعن أهمية التغذية بالنسبة للرياضيين، كان صلاح قد أشار في حديث لشبكة "سي إن إن" إلى أن: "التغذية مهمة للغاية، إنها عنصر أساسي بالنسبة للاعبي الكرة".

 

وأضاف: "قال لي أخصائي التغذية إنه بسبب عدم وجود أي دهون في جسدي، فيمكنني أن آكل ما أريد، هذا إلى جانب عدم تناولي للكحوليات".

 

وبالنسبة لوجبة العشاء، يأكل صلاح الحساء والسلطة وبعض الخضراوات إلى جانب كوب من الحليب.

 

ويعد "الكشري" الطبق المفضل لصلاح، حيث يحرص على تناوله عند عودته إلى مصر.

 

وإلى جانب النظام الغذائي الصارم، يتمرن صلاح إلى جانب التدريبات في "الريدز" على رفع الأثقال.

المصدر: سكاي نيوز
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