رياضة

الأهلي المصري يعتزم اتخاذ قرار جديد بشأن "كهربا"

Lebanon 24
07-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-883663-637719038202302079.jpg
Doc-P-883663-637719038202302079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتزم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اتخاذ قرار جديد بشأن لاعب الفريق، محمود كهربا، في نهاية الموسم الحالي. 

ونقلت بوابة أخبار اليوم، عن مصدر مطلع، أن إدارة الأهلي المصري تدرس خروج اللاعب محمود عبد المنعم، الشهير بـ"كهربا" على سبيل الإعارة نهاية الموسم الحالى.
وجاء قرار الأهلي بشأن كهربا على خلفية خروج اللاعب من حسابات المدير الفني للفريق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في وقت يبحث النادي المصري ، في الوقت الحالي، عن عرض خليجي من أجل رحيل اللاعب، في ظل تكرار أزماته مع الجهاز الفني. 

ويشار إلى أن المدير الفني للأهلي المصري، بيتسو موسيماني، قد قرر استبعاد كهربا من مباراة القمة الماضية أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-11-07
12:36 | 2021-11-07
11:00 | 2021-11-07
08:00 | 2021-11-07
05:00 | 2021-11-07
02:00 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website