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رياضة
في ذكرى وفاته.. هكذا سيحتفي نابولي بأسطورته "مارادونا"
Lebanon 24
07-11-2021
|
23:00
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يوافق 25 تشرين الثاني المقبل الذكرى السنوية الأولى للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، وقرر نادي نابولي إحياء ذكرى "مارادونا" عن طريق قميص خاص يحمل صورته، سيخوض به مبارياته بالدوري الإيطالي خلال الشهر الجاري.
ويظهر نابولي بقميص " Maradona Game" للمرة الأولى، يوم الأحد، ضد فيرونا ضمن منافسات الجولة الـ 12 من "الكالتشيو"، بالإضافة إلى مواجهتي إنتر ميلانو ولاتسيو في 21 و28 من تشرين الثاني الجاري.
ويتوفر "قميص مارادونا" ذو الإصدار المحدود بثلاثة ألوان مختلفة، مع 1926 قميص فقط لكل تصميم تكريماً للعام الذي تأسس فيه النادي، على أن تذهب نسبة المبيعات إلى الجمعيات الخيرية التي يختارها "نابولي"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
ويعد "مارادونا" أحد أساطير النادي السماوي عبر تاريخه، حيث قادهم عقب وصوله من برشلونة عام 1984، إلى حصد لقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي.
ومع إعلان خبر وفاة مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا، نزلت جماهير "نابولي" إلى شوارع المدينة الإيطالية، تعبيرًا عن حزنهم، وقررت إدارة النادي إعادة تسمية ملعبه "سان باولو"؛ ليحمل اسم الأسطورة الأرجنتينية الراحلة.
في الأسبوع الماضي ، أشاد "نابولي" بمارادونا في 30 أكتوبر - وهو اليوم الذي كان يصادف عيد ميلاده الـ 61 - مع تكريم مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي.
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