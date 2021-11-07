انجازٌ جديد.. فوز سيدات لبنان على إيران في بطولة آسيا لكرة السلة

استهل منتخب لبنان للسيدات (مصنف 53 دوليا و8 آسيويا) مبارياته في بطولة آسيا للسيدات بكرة السلة (المستوى الثاني) التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حتى 13 تشرين الثاني، بفوز عزيز على نظيره الايراني (مصنف 80 عالميا و14 قاريا) بفارق نقطتين 66-64، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم ضمن المجموعة الأولى في صالة الأمير حمزة.وسجلت للمنتخب اللبناني عيدا باخوس 17 نقطة، وأضافت ريبيكا عقل 15، وبريتني دنسون 10، ودانييلا فياض 9.وكانت افضل مسجلة في المنتخب الايراني ديلارام فاكيلي 18 نقطة.وخطا لبنان بهذا الفوز خطوة كبيرة نحو التأهل للدور نصف النهائي.وسيتأهل حامل لقب البطولة للمشاركة في بطولة آسيا (المستوى الأول) التي ستقام في 2023.ويطمح المنتخب اللبناني للحلول في المركز الأول في بطولة آسيا (المستوى الثاني) للعودة الى موقعه الطبيعي.