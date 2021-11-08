رياضة

صورة نادرة لنجم النادي الأهلي مع أبو تريكة

Lebanon 24
08-11-2021 | 08:00
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احتفل نجم النادي الأهلي حسين الشحات على طريقته الخاصة، بعيد ميلاد الأسطورة محمد أبو تريكة لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.

ونشر حسين الشحات صورة على حسابه بتويتر، يظهر فيها وهو طفل صغير بجانب محمد أبو تريكة والذي يعتبره مثله الأعلى كما صرح في أكثر من مناسبة.
 
وقدم الشحات التهنئة لأبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده، قائلا "كل سنة وأنت طيب يا معشوق يا الجماهير يا مايسترو".

ويحتفل أبو تريكة اليوم بعيد ميلاده وسط سلسلة من رسائل الحفاوة والتهنئة للاعب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية.

ويأتي ذلك في أعقاب فوز الأهلي الكبير على الزمالك بنتيجة 5/3 الجمعة الماضية في قمة الدوري المصري الممتاز، وكان الشحات قد شارك في الشوط الثاني من المباراة.
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